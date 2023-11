Dakar: la circulation des »deux roues » interdite, vendredi entre 06h et minuit, pour des raisons de sécurité - adakar.com

Publié le vendredi 17 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Les motocyclettes

Dakar (APS) – La circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar, vendredi, entre 06 h du matin et minuit, pour des raisons de sécurité, a t-on appris de source administrative.



»Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar, le vendredi 17 novembre 2023 de 06h du matin à minuit », a annoncé le préfet de Dakar dans un arrêté.



La Cour suprême doit statuer, vendredi, sur la radiation de l’opposant Ousmane Sonko des listes électorales. En première instance, un tribunal de Ziguinchor avait ordonné sa réintégration sur les listes, ce qui lui permet d’être électeur et éligible.



Dans son arrêté, le préfet signale que »ne sont pas concernés » par ces dispositions, »les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires ».



Le préfet ajoute que »pour des raisons dûment motivées, une dérogation peut être accordée aux personnes dont les activités professionnelles le justifient ».



Tout contrevenant à cette interdiction s’expose à des sanctions.



Pour sa part, le gouverneur de la région de Dakar a annoncé l’interdiction de la vente de carburant en vrac dans la circonscription administrative pour des raisons de sécurité, vendredi entre 06 h du matin et minuit.



Dans un arrêté dont l’APS a pris connaissance le gouverneur indique l’interdiction concerne notamment »la vente de carburant dans des récipients autre que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs ».



Il signale que »par dérogation (…), la vente de carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient, peut être accordée par les préfets de département ».



Tout contrevenant à cette interdiction s’expose à des sanctions.



OID

