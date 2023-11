Arrestation journalistes Allo Sénégal : « Je ne peux pas pardonner, d’autres sont cités », Mame Mbaye Niang - adakar.com

Arrestation journalistes Allo Sénégal : « Je ne peux pas pardonner, d'autres sont cités », Mame Mbaye Niang Publié le vendredi 17 novembre 2023

Six (6) membres de la chaine Allo Sénégal ont été arrêtés suite à des plaintes de Mame Mbaye Niang déposée contre des Tik-Tokeurs et Youtubeurs pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles concernant sa vie privée. Le ministre du tourisme et des loisirs s’est prononcé sur le sujet affirmant qu’il a été attaqué. Il ajoute qu’il ne peut pas pardonner ce qu’on a fait à autrui car d’autres ont été cités dans cette affaire.