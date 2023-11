Réhabilitation Sonko : Veillée nocturne à Zig ce jeudi - adakar.com

Réhabilitation Sonko : Veillée nocturne à Zig ce jeudi Publié le vendredi 17 novembre 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Des lettres d’informations et de manifestation sont déposées par les Patriotes dans les préfectures du pays pour ce vendredi 17 novembre. Jour où la cour Suprême décidera de la participation ou non de Ousmane Sonko à la Présidentielle 2024.



Le 17 novembre, la Chambre administrative de la Cour suprême examinera le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre la décision du juge du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales.



La cour de justice de la Cedeao, le même jour, plus tôt, donnera son verdict, après l’audience, début novembre, relative à la radiation de Sonko sur les listes électorales, et la dissolution de son parti, le Pastef.



En perspective de ce jour mémorial, les Patriotes envisagent de grands rassemblements ou marches dans les 46 départements du pays Ils espèrent voir PROS réhabiliter par la Chambre administrative de la Cour suprême.



Ziguinchor va vibrer au rythme d’une veillée nocturne, à partir de 21 h, au niveau du terrain Diatir, à Lyndiane. Au-delà de Ousmane Sonko, ils réclament aussi la libération de tous les détenus politiques.



Les autres départements et communes ont déjà déposé leur lettre d’information au niveau des préfectures.



Tous dénoncent la délicatesse de l’Etat de droit chahuté au Sénégal et caractérisé par une confiscation des libertés, des arrestations, à tout bout de chemin…