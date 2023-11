Émigration clandestine: la Marine nationale intercepte deux pirogues avec 423 personnes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Émigration clandestine: la Marine nationale intercepte deux pirogues avec 423 personnes Publié le jeudi 16 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

Interception de candidats à l`émigration clandestine

Tweet

Les départs de pirogues de migrants se poursuivent en dépit des annonces des autorités pour freiner le fléau de l’émigration clandestine.



Comme presque chaque jour, les éléments de la Marine nationale sénégalaises procèdent à des interpellations de migrants qui prennent la mer pour tenter de rallier les côtes européennes.



Dans la soirée du mercredi 15 novembre 2023, la Marine nationale sénégalaise a arraisonné, à l’aide du patrouilleur le Walo, deux pirogues qui transportaient plus de 400 candidats à l’émigration clandestine.



"Le patrouilleur Walo a intercepté le 15 novembre 2023, à près de 200 km des côtes, deux pirogues transportant des candidats à l’émigration irrégulière. Au total, 423 personnes, dont 1 blessé, 29 femmes, 3 nourrissons et 25 mineurs, ont été secourues", a annoncé la Marine nationale sénégalaise.



Ces nouvelles interceptions de migrants viennent ainsi s’ajouter à toutes celles déjà faites par la Marine nationale. Depuis le début de l’année, plus de 8500 migrants ont ainsi été secourus par les unités de la Marine nationale.



Makhtar C.