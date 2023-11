’Arrêtez vos grèves inutiles’ : Macky Sall sermonne les étudiants - adakar.com

'Arrêtez vos grèves inutiles' : Macky Sall sermonne les étudiants Publié le jeudi 16 novembre 2023 | www.pulse.sn

© RFI par Sigrid Azeroual

Des étudiants à l`Université Alioune Diop de Bambey, au Sénégal.

En tournée économique dans le Saloum, le chef de l'Etat Macky Sall a profité de sa visite à l'université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) pour sermonner les étudiants.



Le président Macky Sall s’est rendu hier, mercredi 15 novembre 2023, à l’université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) avec le Premier ministre, le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre de la jeunesse. Il a profiter de sa visite pour faire la leçon aux étudiants.



"Vous serez dans des conditions, d’ici quelques mois, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, évitez les grèves inutiles. La vie estudiantine est courte, vous devez en profiter pour vous former, acquérir les connaissances qui devront vous préparer à arpenter la vie", a-t-il martelé. Il rembobine : "la vocation de l’étudiant, c’est d’étudier, de finir et de sortir pour des perspectives pour soi-même, pour sa patrie et pour son pays. Donc, concentrez-vous".