Marchés financiers africains : le Sénégal perd trois places
Publié le jeudi 16 novembre 2023

Le groupe de services financiers sud-africain Absa Group et le forum officiel des institutions monétaires et financières (oMfif) ont publié le rapport «Absa Africa financial Markets index 2023». L’étude révèle que le Sénégal chute de trois places et se classe à la 23e position.



Pour chaque catégorie d’indicateurs, les marchés financiers étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 à 100 points. Le score global de chaque marché représente la moyenne des notes de toutes les catégories. Pour cette année, révèle l’enquête exploitée par l’Agence Ecofin, le Sénégal est classé à la 23e position. Il perd ainsi trois places. Avec une note de 40 en 2022, il se retrouve avec une note de 38 en 2023. Pour autant, le Sénégal continue de faire partie de la liste des 28 pays dont les marchés financiers sont les plus développés en Afrique.