Justice: l’Imam Oumar Sall arrêté par la Sûreté urbaine et placé en garde à vue - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Justice: l’Imam Oumar Sall arrêté par la Sûreté urbaine et placé en garde à vue Publié le jeudi 16 novembre 2023 | aDakar.com

Tweet

Sale temps pour l'Imam Oumar Sall. Le religieux et prédicateur est détenu depuis mercredi à la sûreté urbaine. Ce qui a valu à l'Imam Oumar Sall cette arrestation est une plainte déposée par le Collectif international des talibés Cheikh et autres après des propos qu'aurait tenu le prédicateur.



Oustaz Oumar Sall est visé par une plainte pour “diffamation et insulte commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes“



Devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine, Oustaz Oumar Sall a maintenu qu'il ne s'adressait pas dans ses propos à la communauté tidiane.



Makhtar C.