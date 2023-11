Situation politique: 84 personnalités signent la tribune “Révolte contre les attaques à l’État de droit“ - adakar.com

Situation politique: 84 personnalités signent la tribune "Révolte contre les attaques à l'État de droit"
Publié le mercredi 15 novembre 2023

© Autre presse par DR

Mamadou Lamine Loum, ancien Premier ministre

84 personnalités dont le Pr Mamadou Diouf, Alioune Tine, l'ancien PM Mamadou Lamine Loum, les hommes d'affaires Bara Tall et Cheikh Tidiane Mbaye signent un texte pour se "révolter contre les attaques à l'Etat de droit" au Sénégal.



RÉVOLTE CONTRE LES ATTAQUES À L'ÉTAT DE DROIT



83% des Sénégalais sont insatisfaits de la gouvernance. Une administration électorale qui refuse sans conséquence d'appliquer une décision judiciaire. La justice et la démocratie doivent prévaloir.





Déclaration citoyenne



Chers compatriotes,



À travers une étude menée depuis près d'un an par l'association DEMAIN SENEGAL (« DS »), couvrant l'ensemble du territoire national ainsi que la diaspora sur la base d'un échantillon représentatif, les Sénégalais ont exprimé que « l'État de droit et la bonne gouvernance » constituent leur principale priorité aux côtés de la Santé et de l’Éducation.



Cette étude a révélé qu'une très large majorité (83%) des Sénégalais sont insatisfaits de la situation de l'État de droit et de la gouvernance, qu'ils considèrent comme le socle de notre paix sociale et de notre développement. Elle a également mis en évidence des préoccupations liées à l'accès à des soins de santé et à une éducation de qualité, ainsi qu'à des opportunités d'emploi valorisantes et à des conditions d’habitat décentes.



En cette période critique pour la démocratie au Sénégal, cet attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance prend tout son sens face aux récents événements que nous traversons.



En effet, à cent jours d'une élection présidentielle décisive pour l'avenir du Sénégal, voir une administration électorale qui refuse sans conséquence d'appliquer une décision de justice et constater la nomination surprise dans des conditions discutables de nouveaux membres de la Commission Électorale Nationale Autonome (« CENA »), sont autant de faits qui nous interpellent en tant que citoyens soucieux de la préservation des valeurs démocratiques.



À l'image de la forte majorité des Sénégalais, nous affirmons avec force notre attachement au respect des lois de notre pays, condition indispensable pour préserver la stabilité et la paix sociale à la veille d'élections dont la régularité, la transparence et la fiabilité nous tiennent particulièrement à cœur.



Cela signifie également que nous devons aborder les maux profonds qui rongent notre société et parmi lesquels figurent les préoccupations liées à la situation de l'Université fermée depuis cinq mois et dont la rentrée d’Octobre 2023 a été repoussée à janvier 2024, les drames de la migration par voie maritime ou les différences dans le traitement et la liberté de mouvement des candidats déclarés.



La justice et la démocratie doivent prévaloir, et il est de notre devoir de veiller à ce que chaque citoyen ait le droit de participer librement au processus électoral, conformément aux lois de notre pays. C’est dans ces conditions que la liberté des citoyens de choisir librement leur Président sera garantie.



Nous rappelons à l'administration électorale son devoir d'impartialité, de respect des décisions de justice et de loyauté envers les citoyens sénégalais.



Nous appelons l'ensemble des citoyens sénégalais à se mobiliser pour défendre les principes démocratiques et garantir l'intégrité du processus électoral au Sénégal.



Enfin, nous invitons les leaders politiques de tous bords et en particulier les futurs candidats à l'élection présidentielle de 2024, à s'engager devant les Sénégalais, autour de la charte citoyenne de la démocratie issue des Assises nationales de 2009.



La Présidente : Thiaba Camara Sy



Le Vice-président : Meïssa Tall



La Secrétaire générale : Fatoumata Cissé



Le Trésorier : Ahmet Fall



Ont signé :



Liste des 84 signataires de la déclaration de l’Association DEMAIN SENEGAL



Membres du Comité consultatif de DEMAIN SENEGAL, signataires



Khadim Bamba DIAGNE : Economiste Professeur d’université UCAD, Dakar



Mamadou DIOUF : Professeur Université Columbia, NYC USA



Birame Ngoye FALL : Membre du comité des Assises nationales Dakar



Mame Adama GUEYE : Avocat, fondateur Forum Civil Dakar



Amadou KANE : Ancien Ministre ancien Directeur général BICIS Administrateur Dakar



Mamadou Lamine LOUM : Ancien Premier Ministre Administrateur Dakar



Cheikh Tidiane MBAYE : Investisseur ancien Directeur général Sonatel Dakar



Bara TALL : Dirigeant d’entreprise Dakar



Alioune TINE : Président Afrikajom Center Dakar



Monsieur ACOGNY Gilles : Chef d’entreprise Dakar



Madame CAMARA – SY Thiaba : Cheffe d’entreprise Dakar



Madame CISSE Fatoumata : Economiste Washington, US



Monsieur DEME Cheikh Sadibou : Chef d’entreprise Paris



Madame DIA Fatimata : Economiste Paris



Madame DIA Aissatou : Conseiller Financier Paris



Madame DIA Seynabou : Cheffe d’entreprise Dakar



Monsieur DIONE Boubacar : Directeur juridique Paris



Madame ETROIT Maimouna : Cheffe d’entreprise Dakar



Monsieur FALL Ahmet : Analyste financier Dakar



Monsieur FALL Samba : Ingénieur polytechnicien Dakar



Monsieur FAYE Barthélemy : Avocat Paris



Monsieur GUEYE Doudou Assane : Ingénieur Paris



Monsieur LY Hamidou : Entrepreneur Dakar



Madame MENSAH ACOGNY Nadia : Cheffe d’entreprise Dakar



Madame NDIAYE Rokhaya : Partner Consultante internationale Dakar



Monsieur NDIAYE Nicolas Simel : Directeur consultant international Bénin



Monsieur NDIAYE Djibril : Directeur Consultant international Paris



Monsieur NDIAYE Simon : Avocat Paris



Monsieur NDIAYE Paul : Adjoint administratif Dakar



Madame NDIAYE Penda : Manager Consultante internationale Paris



Monsieur NDOUR Denis : Directeur Association Dakar



Monsieur SARR Mayecor : Consultant Senior Economiste Dakar



Monsieur SECK Khalidou : Consultant Senior Ingénieur Paris



Monsieur SOUGOUFARA Mama : Ancien Directeur Général Dirigeant d’entreprise Dubai



Madame SOW Marina : Directrice Cheffe d’entreprise Dakar



Monsieur SY Adrien : Ingénieur Data scientist Chicago



Monsieur SY El Hadj Abdoul Aziz : Economiste chef d’entreprise Dakar



Monsieur TALL Mame Makhtar : Ingénieur Data scientist Paris



Monsieur TALL Meïssa : Associé Consultant Paris



Monsieur THIAM Makha : Chef d’entreprise Bruxelles



Monsieur WONE Idrissa : Financier Senior Dakar



Monsieur ZOUMANIGUI Baba : Ancien Senior VP International Dirigeant d’entreprise



Monsieur BA Abdoul Hameth : Maître de conférences-HDR Directeur de dpt, université d’Evry-Paris Saclay



Madame BAALBAKI Maha : Consultante internationale Dakar



Monsieur BADIANE Cheikh : Haut fonctionnaire Genève



Monsieur BARRO FALL Almamy : Enseignant Kaolack



Monsieur BATHILY Alymana : Consultant Etudes Médias-Communication Dakar



Madame CAMARA Fatou Kiné : Maîtresse de conférences titulaire UCAD, FSJP Dakar



Madame CAMARA Aïda : Fonctionnaire international



Monsieur CISSE Youssouf : Directeur Stratégie & Développement



Monsieur DAFF Alhass : Agriculteur, Éleveur Gossas Fatick



Madame DIAGNE NDAO Ndeye Fatou : Cadre à la retraite Dakar



Monsieur DIALLO Issakha : Médecin spécialiste en santé publique Dakar



Monsieur DIOP Ahmed Bachir : Agroeconomiste Saint-Louis



Madame DIOP Khadidiatou : Couturière Dakar



Madame DIOUF Fabienne : Directrice de sociétés Saly Niakh Niakhal



Monsieur FALL Amadou : UCAD Département F2 Sénégal



Monsieur FALL Mamour : Sénégal



Madame FALL Ngoye : Membre du comité des ANS Dakar



Madame GOUNDIAM MBODJI Aïcha : Pharmacienne



Monsieur GUEYE Mansour : Informaticien Ancien coordonnateur des Assises nationales en France



Madame GUÉYE NAM Fary : Cadre SONATEL à la retraite Dakar



Madame JOUGA Annie : Architecte Dakar



Monsieur KANE Elimane : Président Association Legs Africa



Monsieur LAKE René : Journaliste Washington US



Monsieur MBATH Malick : Directeur Investissement Financier Paris



Madame MBENGUE SÉYE Anne Marie : Expert en financement de la santé publique Dakar



Monsieur MBODJ Mamadou : Professeur de Médecine



Monsieur MBODJI Mamadou : Psychologue



Madame NDAO AISSATOU : Enseignante Rufisque



Madame NDAO Ndeye Fatou Diagne : Comptable Dakar



Madame NDAO SY Adjaratou Khady : Actuaire Dakar



Madame NDIAYE SY Maty : Membre Sursaut Citoyen



Monsieur NGOM Pap’Amadou : Chef d’entreprise Paris



Madame NIANG NDIAYE Fatou : Gestionnaire d’entreprise Dakar



Madame SARR DIOH Stéphanie : Directrice produits et ingénierie Dakar



Monsieur SENE Amadou Lamine : Interprète de conférences Dakar



Monsieur SIDIBE Doudou : Enseignant-chercheur en sciences politiques et en sciences de gestion



Monsieur SOW Tidiane : Coach en communication



Monsieur SY Mouhamadou



Moustapha Etudiant : Crans Montana, Suisse



Madame SY Fatimata : Senior consultant en santé publique, Somone



Monsieur SY François : Ingénieur de conception en informatique, Dakar



Monsieur SY Seydi Aboubacar Informaticien, Chef d’entreprise, Dakar



Monsieur THIAM Mamadou Lamine Ingénieur Telecom, Conakry