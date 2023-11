Justice: Juan Branco attendu convoqué devant la Cour suprême du Sénégal ce vendredi - adakar.com

Me Juan Branco en conférence de presse

La Cour suprême du Sénégal a convoqué l'avocat de Ousmane SONKO, Juan Branco, à une audience cruciale prévue pour le vendredi 17 novembre 2023, afin de déterminer la possibilité de la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de février 2024, a annoncé l'avocat via son compte X, ex Twitter.



M. SONKO, principal opposant du pouvoir en place et de la Françafrique, est actuellement en détention, suscitant des inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays.



Cette audience, prévue pour ce vendredi 17 novembre 2023, prend une importance particulière à trois mois des élections, devant la plus haute juridiction du pays.

Selon la robe noir de M. SONKO, fervent défenseur de la fin du Franc CFA, du retrait des bases militaires étrangères, de la souveraineté des ressources halieutiques et hydrocarbures, et de la maîtrise de l'immigration, représente un espoir pour de nombreux Sénégalais.



