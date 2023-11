Situation politique: le F24 lance un “appel à la mobilisation pour des élections inclusives, libres et transparentes“ - adakar.com

Situation politique: le F24 lance un "appel à la mobilisation pour des élections inclusives, libres et transparentes"
Publié le mercredi 15 novembre 2023

© aDakar.com par BL

Mobilisation de la Plateforme des forces vives de la Nation (F24)

Dakar, le 12 mai 2023 - La Plateforme des Forces vives de la Nation (F24) a mobilisé, ce vendredi, à la Place de la Nation, contre la candidature probable du président Macky Sall à l`élection présidentielle du 25 février 2024. Tweet

La Plateforme des Forces Vives du Sénégal (F24), tient à exprimer sa profonde inquiétude relativement à la situation politique actuelle au Sénégal, à quelques semaines seulement des élections présidentielles prévues le 25 février 2024.



Alors que notre nation se prépare à vivre un moment crucial de son histoire démocratique, F24 tient à attirer l’attention sur des éléments inquiétants qui menacent le processus électoral et risquent de compromettre la paix et la stabilité de notre pays.



Non-respect des droits des candidats déclarés. Les entraves aux activités de certains candidats de l’opposition mettent en péril l’équité du processus électoral, dès lors que seul le candidat du pouvoir M. Amadou Ba, a la liberté entière de mener sa pré-campagne sous le couvert de sa fonction et avec les moyens de l’Etat.



Le paroxysme de l’iniquité se donne à voir dans le refus catégorique de délivrer au candidat Ousmane Sonko, ses fiches de parrainage. C’est pourquoi se joue ce vendredi 17 Novembre, à la Cour Suprême, plus que l’avenir d’un candidat mais celui de tout un système électoral bâti de haute lutte.



Décret de nomination de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) en violation flagrante de la loi n° 2005.07 du 11 mai 2005 régissant cette institution.



Par ce décret, le Président change les arbitres du jeu électoral (qui a déjà commencé), les empêche d’exécuter une décision favorable à l’adversaire de son candidat, installe deux de ses camarades de parti et montre à la face du monde que force doit rester à sa volonté. Après avoir disqualifié le parrainage à filtrer les candidatures fantaisistes, voilà que les conditions viennent d’être créées pour jeter un discrédit total sur la CENA.



F24 s’associe à toutes les voix et démarches qui exigent le retrait de ce décret qui est l’expression achevée d’un manque d’élégance républicaine et qui consacre le primat de la voie de fait dans la gouvernance du pays.



Le cavalier seul de l’exécutif dans la prise des décisions affectant l’organisation des élections est un indicateur de la volonté du Président à en imposer à tous et à se donner un troisième mandat par procuration.



Les germes d’un contentieux pré ou post -électoral sans précédent sont en germe dans cette posture anti démocratique. Pourtant le peuple formule une seule exigence: l’organisation d’une élection inclusive et sincère, transparente et apaisée à date échue en 2024.



Dans ce contexte il est impossible de faire l’économie d’une concertation ouverte et sincère pour préserver la paix civile et la stabilité de notre cher Sénégal



F24 interpelle la communauté internationale et l’invite à éviter toute complicité active ou passive face aux dérives dictatoriales, aux violations des droits de l’homme et à soutenir les efforts en faveur d’une élection présidentielle inclusive et transparente en 2024



Conformément à sa charte, F24 s’opposera à tous les artifices juridico- politiques visant à entraver l’éligibilité des candidats membres de la plateforme. Ousmane SONKO et Cheikh Oumar DIAGNE doivent être libérés immédiatement et autorisés à faire campagne comme tous les autres.



F24 soutient toute initiative pacifique allant dans le sens de la libération des détenus politiques, dont Aliou Sané son vice coordinateur, et exhorte les préfets à autoriser les manifestations prévues le 17 novembre pour réclamer justice en faveur de Ousmane SONKO persécuté depuis de longs mois par le pouvoir qui tient à l’écarter par tous les moyens de la compétition électorale à venir comme il a pu le faire avec Karim WADE et Khalifa SALL en 2019.



A l’attention du Président Macky SALL, F24 précise que la reconnaissance et la récompense de son action par des puissances étrangères ne peuvent en aucun cas absoudre les dérives institutionnelles commises au Sénégal. Il devrait donc profiter de la nomination promise pour promouvoir la paix et la concorde d’abord dans son pays avant qu’il ne soit trop tard. La vérité prévaudra, non seulement sur notre sol, mais aussi dans le monde entier.



La quête de la justice et de la démocratie est une aspiration universelle, et le peuple sénégalais continuera de se battre pour des élections justes et transparentes, pour la paix, la stabilité et la véritable démocratie.



La Paix avant tout ! La paix au-dessus de tout ! La paix adossée à la vérité et à la justice !



Fait à Dakar le 13 Novembre 2023