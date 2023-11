Éliminatoires Coupe du monde 2026: en Afrique, un long chemin vers les Amériques - adakar.com

La course à la Coupe du monde 2026 commence ce mercredi 15 novembre en zone Afrique. Les 54 pays du continent –moins l’Érythrée, forfait – vont se disputer les neuf ou dix tickets pour le premier mondial à 48 équipes dans une formule à neuf poules qui se joue sur 24 mois de compétition.



Dix journées, neuf poules de six équipes* et 260 matches étalés sur deux années de compétition. Le marathon des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 débute ce mercredi 15 novembre pour les équipes africaines et prendra fin en novembre 2025. Une orgie de matches pour distribuer les neuf ou dix billets pour les représentants de l’Afrique à la première Coupe du monde à 48 équipes. Et surtout offrir à tous les pays du continent l’opportunité de disputer les éliminatoires pour rêver à une fantastique qualification au Mondial qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.