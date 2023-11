6e Salon des Startup : L’invite de Moussa Bocar Thiam aux jeunes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie 6e Salon des Startup : L’invite de Moussa Bocar Thiam aux jeunes Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Rewmi

Tweet

Représenté par la secrétaire générale de son Ministère, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a incité les jeunes, en marge de la 6e édition du salon des Startups AFRITECH, à s’intéresser davantage à l’économie numérique. D’ailleurs une loi incitative à la création et à la promotion de la Startup a été votée selon Moussa Bocar Thiam qui indique, dans la foulée, que l’État mettra en œuvre tous les moyens pour un appui financier aux jeunes Startupers.



Au nom du ministre Moussa Bocar Thiam, la secrétaire générale du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique a délivré un message d’encouragement à l’endroit de la jeunesse qu’il appelle à s’approprier l’économie numérique.



Selon Moussa Bocar Thiam, l’Etat a créé un cadre incitatif à travers la loi 2020-21 du 06 janvier 2020 qui promeut la création de la Startup. Il s’agit pour le ministre en charge de l’économie numérique de mettre en œuvre toutes les mesures incitatives et d’accompagnements dédiés à la jeunesse dans la création des Startups. Dans cette dynamique, une disposition a été inclue dans le code des marchés publics pour aider les entreprises qui s’activent dans la Startup à bénéficier des parts sur lesdits marchés pour leur garantir une viabilité économique au sein de l’écosystème des entreprises dans l’économie nationale d’après Moussa Bocar Thiam.



Une manière pour lui d’inciter les jeunes à se lancer dans l’économie numérique qu’il considère comme « l’économie de demain». C’est pourquoi, selon lui, l’Etat a mis en place un fond d’accompagnement de plus de 10 milliards de FCFA depuis 2020 pour soutenir les Startupers. À ce sujet, il appelle tous les jeunes Startupers à se renseigner sur le cadre incitatif mis en place par le gouvernement avant de mentionner que l’État accorde une attention particulière à la valorisation des innovations et à l’effet d’entraînement qu’elles pourraient avoir sur l’économie nationale.



En terme de chiffre, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique indique que le Sénégal s’attend en 2025 à une participation du numérique dans l’économie nationale à hauteur de 10% du PIB et la cooptation de plus de 135000 emplois issus du numérique. En conséquence, Moussa Bocar Thiam invite les jeunes à s’engager dans la transformation digitale qui, selon lui, est un élément clé dans la marche vers l’émergence.



Dans ce même ordre d’idées, le ministre de l’économie numérique demande au mouvement des entreprises du Sénégal de participer fortement à la vulgarisation du cadre incitatif mis en place par le gouvernement. Moussa Bocar Thiam se dit convaincu que l’apport du MEDS permettra à l’État du Sénégal de se positionner parmi les meilleurs pays en Afrique avec une économie numérique très élevée. Pour finir, le ministre en charge de l’économie numérique exhorte les jeunes à travailler à la concrétisation de leurs projets mais surtout à favoriser la solidarité et la mutualisation de ces projets.