SENEGAL-INFRASTRUCTURES / Macky Sall inaugure la route Kédougou-Salémata Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République, Macky Sall, a procédé, mardi, à Darsalam, à l’inauguration de la route Kédougou-Salémata et de la bretelle de Nénéfécha dont le coût est estimé à près de 40 milliards de francs Cfa, a constaté l’APS.



Selon l’Ageroute, le coût global du projet est de 39, 521 milliards de francs Cfa pour un tronçon de 77,6 Km ainsi que la bretelle de Nénéfécha qui s’étend sur une distance de 4,5 Km.



Les deux ouvrages sont financés par l’Etat pour 13, 057 milliards F CFA et la BOAD pour 26, 464 milliards F CFA.



‘’Le plan Sénégal émergent a atteint s vitesse de croisière. Le PSE est avant tout une question d’équité territoriale. Autrement dit, il faut que tous les Sénégalais se sentent concernés et pris en charge par les politiques publiques », a rappelé Macky Sall lors de la cérémonie.

Selon lui, »c’est le sens de la construction de cette route Kédougou-Salémata ainsi que de la brettelle de Nénéfécha ».



Le chef de l’Etat et sa délégation ont été accueillis à Darsalam, localité située à environ 4 km de de la ville de Salémata, dans une grande ambiance par les populations venues de différentes localités du département de Salémata.



Le chef de l’Etat a eu droit à de belles prestations culturelles des populations locales notamment des communautés Bédiks, Bassaris et Peulh.