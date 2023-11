SENEGAL-MONDE-FOOTBALL / Coupe du monde U17 : les Lionceaux en huitièmes de finale - adakar.com

SENEGAL-MONDE-FOOTBALL / Coupe du monde U17 : les Lionceaux en huitièmes de finale
Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Victoire des Lionceaux du Sénégal à la CAN U17

Les Lionceaux de la Téranga ont remporté, vendredi 19 mai 2023, la finale de la CAN U17 en battant le Maroc 2-1. Tweet

L’équipe nationale des moins de 17 ans s’est qualifiée en huitièmes de finale de la coupe du monde de la catégorie, grâce à son succès (4-1) devant la Pologne en match comptant pour la deuxième journée de la poule D de cette compétition qui se joue en Indonésie.



A la mi-temps, les Lionceaux menaient 2-0 grâce à un but d’Idrissa Gueye (18-eme mn) et un but contre son camp de Szala, à la 30-ème minute.



A quelques minutes de la pause, le match a été longuement interrompu à cause des conditions climatiques locales. Après la reprise du jeu, Idrissa Gueye enchaîne deux buts aux 52-ème mn et 69-ème mn. Entre temps, la Pologne avait réduit le score grâce à Regula, à la 65-eme mn.



Avec cette deuxième victoire en autant de sorties, les Lionceaux sont assurés de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde.



Les protégés de l’entraineur Serigne Saliou Dia vont disputer leur troisième match face au Japon, vendredi.