Richard-Toll : un mort et cinq blessés dans un accident Publié le mercredi 15 novembre 2023

© Autre presse par dr

Une femme a trouvé la mort dans un accident survenu ce mardi à Richard-Toll causant également cinq blessés graves admis aux urgences de l’hôpital de la ville, a appris de source sécuritaire l’APS. Les blessés sont deux enfants âgés respectivement d’un an et trois ans ainsi que deux femmes de 27 et 50 ans, a-t-on appris du service communication de l’hôpital de Richard-Toll. Cet accident mortel est le deuxième survenu en moins de deux semaines à Richard-Toll.