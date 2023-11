Mali – Assimi Goita: « aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal » - adakar.com

News Afrique Article Afrique Mali – Assimi Goita: « aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal » Publié le mardi 14 novembre 2023 | actucameroun.com

Le colonel-major Assimi Goita

Le président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goita, annonce, ce mardi 14 novembre, la prise de Kidal par les Forces armées maliennes.



Le chef de l’État malien souligne que la prise de Kidal par les Forces armées maliennes a été rendue possible grâce à un raid menée à Kidal et qui a permis d’infliger des pertes aux Groupes armés terroristes (GAT).



« Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690 (2023) des NU, aujourd’hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs un raid à été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux GAT. Aujourd’hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal », a annoncé