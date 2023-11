Immigration clandestine : la Marine nationale intercepte 325 candidats à l’immigration - adakar.com

News Société Article Société Immigration clandestine : la Marine nationale intercepte 325 candidats à l’immigration Publié le mardi 14 novembre 2023 | aDakar.com

Arraisonnements de pirogues transportant des candidats à l`immigration clandestine

Dakar, le 5 septembre 2023 - Les unités de la Marine sénégalaise ont arraisonné plusieurs pirogues avec des centaines de candidats à l`immigration clandestine. Tweet

La Marine nationale, dans le cadre de ses opérations de lutte contre l'immigration, a intercepté et secouru, à l'aide de son patrouilleur Walo, 325 candidats à l'immigration hier, lundi, a annoncé l'autorité sécuritaire via son compte X, ex Twitter ce mardi 14 novembre 2023.



Cet effectif, réparti dans deux pirogues, a été intercepté à 200 km des côtes sénégalaises, comprenant parmi ses membres 19 femmes et 66 mineurs.



Il est à rappeler que l'Espagne et le Sénégal ont conclu un accord de sécurité visant à anticiper les départs de migrants depuis différentes zones. Cette collaboration a conduit au don d'équipements, notamment six drones offerts par le gouvernement espagnol au Sénégal, renforçant ainsi les opérations d'interception et de sauvetage des migrants. L'objectif est de réduire les arrivées vers les principales destinations espagnoles, actuellement surchargées d'embarcations et de migrants en attente de rapatriement.



