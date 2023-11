La CAF dévoile les nominations pour les catégories féminines des CAF Awards 2023 - adakar.com

La CAF dévoile les nominations pour les catégories féminines des CAF Awards 2023 Publié le mardi 14 novembre 2023

© Autre presse par DR

J-100 avant le coup d’envoi du plus grand évènement organisé sur le sol africain : la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023

La CAF a dévoilé la liste des nominés pour les différentes catégories féminines des CAF Awards 2023.



La sélection préliminaire a été réalisée par un distingué panel composé d'experts techniques de la CAF, de légendes et de représentants des médias, en tenant compte des performances à tous les niveaux de décembre 2022 à novembre 2023.



Tout comme dans la catégorie masculine, la meilleure gardienne de but sera récompensée pour la première fois afin de célébrer les efforts héroïques des gardiennes de but. Dix joueuses ont été nominées pour le tout premier prix de la Gardienne de but de l'Année aux CAF Awards.