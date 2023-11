Justice : Ousmane Sonko transféré à la prison de Cap Manuel - adakar.com

Justice : Ousmane Sonko transféré à la prison de Cap Manuel Publié le mardi 14 novembre 2023

© Autre presse par Dr

Sénégal: Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à Dakar par la gendarmerie

Le leader du Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, a été transféré du pavillon spécial de l’hôpital principal à la prison de Cap Manuel, a-t-on appris ce mardi 14 novembre 2023 du secrétaire national à la communication, El Malick Ndiaye via x, ex Twitter.



Son transfert vers cette prison a été effectué hier lundi, sous l'ordre de l'administration pénitentiaire, dans le cadre d'avoir des soins à temps durant son incarcération, renseigne Press Afrik.



Selon El Malick Ndiaye, Ousmane Sonko rejoint, " le président et le secrétaire général (Diomaye Faye) du plus grand parti de l’opposition et tous les deux candidats à la présidentielle de 2024, également enfermé dans la même prison par le régime de Macky SALL".



Par ailleurs, le membre du Pastef, souligne que Le 17 novembre 2023 sera une date historique pour la démocratie sénégalaise et sonnera le réveil du phœnix.



Rappelons que, malgré son état de santé dégradant, Ousmane sonko avait lui-même exigé son retour en prison pour poursuivre sa diète à ses fins libératoires.



