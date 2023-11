Coupe du monde U17: le Sénégal corrige la Pologne 4-1 et se qualifie en huitième de finale - adakar.com

Coupe du monde U17: le Sénégal corrige la Pologne 4-1 et se qualifie en huitième de finale

Les joueurs de l’équipe du Sénégal assurent leur place au prochain tour de la Coupe du monde de football des U17 en dominant largement la Pologne.



Les Lions de la Téranga U17 poursuivent leur parcours sans faute dans cette compétition qui se joue en Argentine.



Après une victoire convaincante face au pays organisateur 2-1, à l’ouverture de la compétition, les Lionceaux ont enchaîné avec une deuxième victoire dans le Groupe D en battant nettement la Pologne.



À la pause, les Lions menaient 2-0 après des réalisations de Idrissa Guèye à la 18e minute et un but contre son camp de Dominik Szala à la 30e minute.



Après une interruption à cause de mauvaises conditions climatiques, le match va reprendre et les Lions vont corser le score à la 52e minute par le même Idrissa Guèye à la 52e minute.



La Pologne va réduire la marque à la 66e minute par Marcel Regula avant que Idrissa Guèye ne scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant le 4e but du Sénégal, son troisième but personnel de la partie.



Avec cette victoire, le Sénégal, leader du Groupe D avec 6 points, s’assure une place au prochain tour. Le troisième match des Lionceaux va les opposer au Japon.



Makhtar C.