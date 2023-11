Kédougou: Macky Sall annonce une enveloppe de 600 milliards FCFA pour les 3 prochaines années - adakar.com

Kédougou: Macky Sall annonce une enveloppe de 600 milliards FCFA pour les 3 prochaines années Publié le mardi 14 novembre 2023 | aDakar.com

Conseil présidentiel pour la région de Kédougou

Kédougou, le 14 novembre 2023 - Le chef de l`État a présidé un Conseil présidentiel destiné à la région de Kédougou dans le cadre de la tournée économique qui doit le conduire dans 3 régions. Tweet

Le chef de l'État Macky Sall a présidé, lundi en début de soirée, un Conseil présidentiel consacré à la région de Kédougou. Ce rendez-vous, consacré au développement de la région, a réuni l'ensemble des membres du gouvernement, des services déconcentrés de l'État et des autorités locales.



Le Conseil présidentiel est le premier de ce genre à Kédougou et se tient après de nombreuses années, à la suite du conseil des ministres délocalisé de 2014. Ce conseil présidentiel sur la région de Kédougou a été ouvert par le chef de l'État quelques heures après son arrivée dans la région, accueilli par le Premier ministre Amadou Bâ à l'aéroport.



Devant les membres du gouvernement et les autorités locales, le président de la République a relevé l'importance de se concentrer sur les priorités relatives aux axes 2 et 3 du PSE, ainsi que sur les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et la protection sociale.



Le chef de l'État a rappelé que Kédougou a bénéficié de diverses interventions pour le renforcement du système sanitaire, la modernisation des équipements agricoles, la protection des groupes vulnérables, ainsi que la promotion de la formation et de l'emploi des jeunes et des femmes avec le programme « XEYU NDAW NI ».



Pour les trois prochaines années (2024, 2025, 2026), le chef de l'État a annoncé une enveloppe globale de 600 milliards FCFA en faveur de la région de Kédougou. Cette enveloppe servira à mettre en œuvre quinze (15) axes prioritaires. "Le programme d’investissement prioritaire qui a été décliné par le gouvernement et que je valide sera de 600 milliards pour les 3 prochaines années c’est-à-dire 2024, 2025, et 2026", a annoncé le président Sall.



Sur le sujet de l'émigration clandestine, le président de la République a annoncé que la question allait être prise à bras le corps afin de mettre un terme aux drames qui se multiplient. "Nous ne pouvons continuer à regarder ces scènes d'une horreur exceptionnelle d'enfants qui meurent dans la mer et dans le désert sans agir. Tout ce qui a été engagé jusque-là est très bien. Mais, il faut un programme spécial pour lutter contre cette émigration", a-t-il indiqué.



Le chef de l'État a ainsi entamé une tournée économique de six jours qui va le conduire, après Kédougou, dans les régions de Kaolack et de Kédougou.



La tournée ainsi démarrée va permettre au Chef de l'État de mettre en avant les efforts du gouvernement dans le but d’améliorer les infrastructures et le développement économique de ces régions.



Pour cette première étape à Kédougou, le président Sall a eu droit à un chaleureux et enthousiaste accueil de la part des populations sorties en nombre.



Makhtar C.