Le deuxième Congrès mondial des médias s’est ouvert ce mardi à Abu Dhabi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le deuxième Congrès mondial des médias s’est ouvert ce mardi à Abu Dhabi Publié le mardi 14 novembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par Dr

Congrès mondial des médias 2022 à Abu Dhabi

Tweet

Abu Dhabi, 14 nov (APS) – La deuxième édition du Congrès mondial des médias (CMM) a démarré, mardi, à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, où les professionnels des médias vont discuter de plusieurs questions concernant leur secteur d’activité, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



L’ouverture du CMM a eu lieu en présence du ministre émirati de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, et de plusieurs représentants d’organisations des médias venus de plusieurs pays. L’événement se poursuivra jusqu’à jeudi.



Le Sénégal est représenté au CMM par le directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Ousseynou Dieng, et le directeur général de l’APS, l’Agence de presse sénégalaise, Thierno Ahmadou Sy.



Mohamed Jalal Al Rayssi, le directeur général de l’Agence de presse des Émirats Arabes Unis, maître d’œuvre de l’événement, a rappelé aux médias leur devoir de contribution à la promotion de la paix, de la tolérance et de la solidarité dans le monde.



Chaque continent a présenté son patrimoine culturel à la cérémonie d’ouverture du CMM, dont la première édition a eu lieu en 2022.



Des panels, des expositions et des échanges entre les représentants des médias sont prévus dans le programme du congrès. Plus de 200 exposants y prennent part.



TAS/BHC/ESF