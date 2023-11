Présidentielle au Liberia: George Weah et Joseph Boakai opposés - adakar.com

Présidentielle au Liberia: George Weah et Joseph Boakai opposés
Publié le mardi 14 novembre 2023 | RFI

Présidentielle au Liberia: George Weah et Joseph Boakai opposés

Près de 2,4 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce mardi, pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, George Weah, brigue un second mandat. Face à lui, un routier de la politique libérienne : Joseph Boakai. Même scénario qu’au second tour de la présidentielle de 2017. Mais depuis, le contexte et les deux personnages ont changé. Et les résultats du premier tour du 10 octobre dernier étaient serrés.



Au premier tour, George Weah était en tête du scrutin avec 7 000 voix de plus que son challenger. À 57 ans, l’ancien Ballon d’or promet de poursuivre sa politique : gratuité de l’enseignement, développer les infrastructures, améliorer le système de santé… Au premier tour, Weah a notamment bénéficié d’un soutien important des électeurs dans les comtés du sud du pays. Pour le second tour, il mise entre autres sur l’influence de plusieurs sénateurs élus le 10 octobre dernier.