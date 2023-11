Éliminatoires Mondial 2026: programme, dates et horaires des 1ere et 2e journées en Afrique - adakar.com

Éliminatoires Mondial 2026: programme, dates et horaires des 1ere et 2e journées en Afrique
Publié le mardi 14 novembre 2023

© Autre presse par DR

Football/ Mondial 2026: voici le calendrier de la CAF pour les éliminatoires en Afrique

La première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’étalent du mercredi 15 au mardi 21 novembre. Retrouvez le programme complet avec les horaires de tous les matches.



Programme des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Afrique

Mercredi 15 novembre (Horaires en temps universel)



13h Guinée Équatoriale-Namibie (Groupe H)



Rwanda-Zimbabwe (Groupe C)







16h RD Congo-Mauritanie (Groupe B)



19h: Ethiopie-Sierra Leone (Groupe A)







Jeudi 16 novembre (Horaires en temps universel)



13h Botswana-Mozambique (Groupe G)



Burundi-Gambie (Groupe F)



16h Algérie-Somalie (Groupe G)



Egypte-Djibouti (Groupe A)



Gabon-Kenya (Groupe F)



Nigéria-Lesotho (Groupe C)



Soudan-Togo (Groupe B)



19h Cap-Vert-Angola (Groupe D)



Maroc-Érythrée, annulé (Groupe E)*







Vendredi 17 novembre (Horaires en temps universel)



13h Comores-Centrafrique (Groupe I)



Eswatini-Libye (Groupe D)



Guinée-Ouganda (Groupe G)



16h Ghana-Madagascar (Groupe I)



Liberia-Malawi (Groupe H)



Zambie-Congo (Groupe E)



19h Burkina Faso-Guinée-Bissau (Groupe A)



Cameroun-Maurice (Groupe D)



Cote d'Ivoire-Seychelles (Groupe F)



Mali-Tchad (Groupe I)



Tunisie-Sao Tomé-et-Principe (Groupe H)







Samedi 18 novembre (Horaires en temps universel)



13h Afrique du Sud-Benin (Groupe C)



16h Niger-Tanzanie (Groupe E)



19h Sénégal-Soudan du Sud (Groupe B)







Dimanche 19 novembre (Horaires en temps universel)



13h Burundi-Gabon (Groupe F)



Mozambique-Algérie (Groupe G)



Zimbabwe-Nigéria (Groupe C)



16h Sierra Leone-Egypte (Groupe A)



Soudan-RD Congo (Groupe B)







Lundi 20 novembre (Horaires en temps universel)



13h Djibouti – Guinée-Bissau (Groupe A)



16h Gambie-Cote d'Ivoire (Groupe F)



Liberia-Guinée Équatoriale (Groupe H)



19h Mali-Centrafrique (Groupe I)



Seychelles-Kenya (Groupe F)