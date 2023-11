Sénégal: l’ONG Enda tiers monde fête ses 50 ans à Dakar et se projette vers ses prochains défis - adakar.com

Sénégal: l'ONG Enda tiers monde fête ses 50 ans à Dakar et se projette vers ses prochains défis Publié le lundi 13 novembre 2023 | RFI

Au Sénégal, Enda tiers monde, ONG fondée en 1972, a organisé ce 12 novembre 2023 une randonnée pédestre dans Dakar, ville qui l’a vue naître. L’occasion pour cette organisation, qui travaille au plus proche des communautés des pays en développement, de rappeler les actions menées depuis près de cinquante ans et ses défis pour les années à venir.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



C’est à Dakar que tout a commencé pour l’ONG Enda tiers monde, et c’est aussi dans la capitale sénégalaise que ses cinquante ans d’existence sont célébrés depuis ce 12 novembre 2023. Des dizaines de marcheurs et de membres de l’ONG se sont réunis ainsi dimanche matin pour marquer le coup lors d’une randonnée urbaine. Enda tiers monde, c’est quarante pays du Sud, et des dizaines de projets dans l’énergie, l’environnement, la santé ou encore la jeunesse, depuis cinquante ans.