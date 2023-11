Arabie Saoudite: Alassane Ouattara élevé à la dignité de Grand Croix de l’ordre national du lion du Sénégal - adakar.com

Arabie Saoudite: Alassane Ouattara élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national du lion du Sénégal Publié le lundi 13 novembre 2023

© Autre presse par DR

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national du lion du Sénégal, la plus haute distinction sénégalaise par son homologue sénégalais Macky Sall.



Selon une note d'information de la présidence ivoirienne consultée lundi par Abidjan.net, le chef de l'exécutif ivoirien a reçu cette distinction en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu vendredi dernier à Riyad ( Arabie Saoudite).



" Je voudrais dire à quel point je suis honoré d'être décoré par mon jeune frère, le président Macky Sall. Vous connaissez la qualité des relations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, entre le président Senghor et le président Houphouet-Boigny. Nous, nous avons continué cette tradition. Le président Macky s'est comporté vraiment comme mon jeune frère en plus d'être mon ami", a affirmé le président Alassane Ouattara après cette distinction.



" M. le Président, je vous rend hommage. Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique de l'ouest et pour l'UEMOA", a-t-il dit à son homologue sénégalais.



Le tout premier sommet Arabie Saoudite-Afrique s'est tenu le vendredi dernier à Riyad en Arabie Saoudite.

Cette rencontre, qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État africains dont le président ivoirien Alassane Ouattara, vise à renforcer la coopération entre le continent africain et le royaume saoudien.



