Déclaration – Souleymane Jules Diop sur le candidat de Benno : «Amadou Ba doit nous rassurer» Publié le lundi 13 novembre 2023

Souleymane Jules Diop, l’ambassadeur du Sénégal auprès de l’Unesco, n’est pas du tout convaincu par l’attitude dont fait montre le candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba. Invitant ce dernier à secouer le cocotier, Souleymane Jules Diop estime que Amadou Ba gagnerait à montrer qu’il a l’étoffe d’un candidat, qui peut remplacer le Président Sall. M. Diop plaide pour le report du scrutin présidentiel et le respect des droits de l’opposant Ousmane Sonko.



Les faits et gestes du candidat de Benno bokk yaakaar (Bby), Amadou Ba, n’inspirent pas confiance à Souleymane Jules Diop, responsable politique de l’Apr et Délégué général du Sénégal auprès de l’Unesco. «Je le trouve amorphe. Je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens de sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il ne le fait pas assez, il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit rassurer la majorité», a déclaré Souleymane Jules Diop, ce dimanche sur la Rfm, à travers l’émission «Le Grand Jury».



M. Diop demande, par ail­leurs, au Premier ministre de «s’assumer». «A un moment donné, il faut vous assumer (…) Je m’impatiente de voir Amadou Ba s’affranchir, se lever et dire aux Sénégalais : c’est moi. Il commence à susciter de l’inquiétude dans nos rangs. C’est profond ce que je vous dis. Moi je suis 100% Amadou Ba et, depuis longtemps. C’est un homme pétri de qualités. Mais il ne fait pas assez», mentionne-t-il. Et l’ex-secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur de tirer la sonnette d’alarme. «Si ça continue comme ça, l’opposition, bien organisée, peut nous battre à la prochaine Présidentielle. Et je vous le dis en toute honnêteté. Les gens ne vont pas le dire, ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu’il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l’avons choisi, il a des qualités pour être un bon président de la République, mais il faut qu’il rassure son camp. Il ne le fait pas assez», confesse-t-il.



Pour le report de la Présidentielle

Le diplomate a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d’organiser la Présidentielle à date échue, compte tenu des contentieux en cours, notamment les contentieux juridiques. Ainsi, il critique «la qualité des textes régissant le processus électoral, les qualifiant de mal rédigés et imprécis».



«Nos textes ont été élaborés sans envisager certains cas, certains scénarios, y compris celui que nous avons d’avoir pour la première fois des requêtes concernant la déchéance», fait-il savoir. Il note «la nécessité de réfléchir sérieusement à la préparation de la classe politique sénégalaise pour l’élection à venir, en considérant l’option de reporter le scrutin afin de résoudre les divers contentieux existants».



«Pour le bien de ce pays et pour connaître de nouvelles avancées, le faire ne serait pas une mauvaise chose, mais ce serait une première», souligne-t-il. Avant de dire avoir compris les réticences du Président Macky Sall à la reporter. «Il ne veut pas être le premier Sénégalais à reporter une élection présidentielle. Il ne veut pas qu’on lui dise encore que «vous aviez donné votre parole et vous êtes en train de vous renier»», avance-t-il.



«A quelques mois de la Présidentielle, nous ne sommes pas prêts. Nous risquons de connaître des convulsions, des contestations, des difficultés, des mouvements de rue, qui risquent de compromettre, pour longtemps, la sécurité de ce pays et, peut-être, sa défense», souligne l’ancien ministre.