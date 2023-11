Présidentielle 2024: 35 candidats déclarés mettent en place un “Front pour l’inclusivité et la transparence des élections“ (FITE) - adakar.com

News Politique Article Politique Présidentielle 2024: 35 candidats déclarés mettent en place un “Front pour l’inclusivité et la transparence des élections“ (FITE) Publié le lundi 13 novembre 2023 | aDakar.com

Mise en place d`un Front pour l`inclusivité et la transparence des élections (FITE)

C'est une nouvelle plateforme qui a été portée sur les fonts baptismaux par des candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Une plateforme dénommée “Front pour l'inclusivité et la transparence des élections“ (FITE) qui regroupe quelque 35 candidats déclarés à la présidentielle. Comme son nom l'indique, la plateforme vise à garantir, pour le scrutin présidentiel à venir, une inclusivité et une transparence.



Parmi les 35 candidats déclarés membres du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, il y a l'ancien Premier ministre Aminata Touré, l'ancien ministre d'État Habib Sy. Il ya également Ousmane Sonko aujourd'hui en prison.

Les candidats déclarés Déthié Fall, Abdourahmane Diouf ou encore Moustapha Guirassy figurent également parmi les signataires du nouveau front.



Depuis la nomination de nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), le Collectif des organisations de la Société civile pour les élections (COSCE) alerte sur certaines décisions illégales qui risquent de compromettre la sincérité du scrutin présidentielle.



Parmi les violations manifestes de la loi, le Collectif des organisations de la Société civile pour les élections (COSCE) note le Non-respect du principe de consultations des corps constitués, le Choix de personnalités indépendantes, neutres et impartiales mai également le Non-respect du mandat de six (6) ans et renouvelable par tiers tous les trois (3) ans.



"Vu l’importance dans le dispositif électoral de la CENA et son rôle de garant de l’intégrité, l'équité et de la crédibilité du processus électoral, la prise de ce décret est de nature à jeter le discrédit sur une des institutions essentielles en charge des élections", alertent les organisations de la société civile dans une déclaration.



Makhtar C.