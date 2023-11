Présidence: Macky Sall en tournée économique dans trois région ce lundi - adakar.com

Le Président Macky Sall entame ce lundi 13 novembre 2023, une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack et Fatick, a-t-on appris de la communication présidentielle via facebook.



Au cours de cette tournée, le Chef de l’Etat procédera à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment la route Kédougou-Salemata, la sphère administrative de Kédougou, la maison de la jeunesse de Kaolack ainsi que la route Fatick-Foundioungne.

En outre, le Président de la République visitera également le chantier de l'autoroute M'bour-Fatick-Kaolack pour constater l'avancement des travaux. Il aura des audiences avec des personnalités locales pour discuter de l'état des régions et des projets futurs.

Cette tournée s'inscrit dans le cadre des initiatives du Chef de l’Etat Macky SALL et de son gouvernement visant à améliorer les infrastructures et le développement économique des régions du Sénégal.



HB