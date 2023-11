Les Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (LACOS) lancent un appel au rassemblement dans les 46 départements, le vendredi 17 novembre 2023 - adakar.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

En perspective de la décision que va rendre la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la dissolution de PASTEF et la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral, de grands rassemblements sont annoncés sur l'ensemble des 46 départements du Sénégal.



C'est à l'appel des Leaders et alliés du candidat Ousmane Sonko (LACOS) que lesdits rassemblements sont projetés pour le Vendredi 17 novembre 2023 à partir de 15 heures.



Les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko - LACOS lancent un appel fort au PEUPLE Sénégalais pour une mobilisation générale le vendredi 17 novembre 2023 à partir de 15h dans les 46 départements, dans les com­munes et dans la diaspora", apprend-on.



Pour garantir la réussite des rassemblements, les différents responsables sont invités à déposer des lettrés d'information dans les préfectures et sous préfectures du Sénégal à compter de ce lundi 13 Novembre 2023.



Selon les initiateurs, les manifestations visent à "exiger la libération du président Ousmane SONKO et de tous les prison­

niers politiques et l’application des décisions du tribunal d'instance de Ziguinchor et de la CENA pour la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier électoral et la délivrance de ses fiches de parrainage".



Les exigences portent également sur la fin des dérives du régime de Macky Sall et la participation effective du Président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtar C.