Arrêté par la DIC : Le PDG du site Allô Sénégal présente ses excuses à Mame Mbaye Niang - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Arrêté par la DIC : Le PDG du site Allô Sénégal présente ses excuses à Mame Mbaye Niang Publié le lundi 13 novembre 2023 | seneweb

© aDakar.com par Mb. BA

Ouverture d`un atelier ouest-africain sur le renforcement des services publics de l`emploi

Dakar, le 08 Février 2016 - Un atelier ouest-africain sur le renforcement des services publics de l`emploi s`est ouvert, lundi à Dakar, en présence du ministre de la Jeunesse et de l`emploi. Cette rencontre est organisée à l`initiative du Bureau national du Bit, en partenariat avec la Commission de la CEDEAO et l`agence nationale pour la promotion de l`emploi des jeunes du Sénégal (ANPEJ). Photo: Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse et de l`emploi Tweet

Top Banner

Top BannerSociete

Arrêté par la DIC : Le PDG du site Allô Sénégal présente ses excuses à Mame Mbaye Niang

Par: Mor Mbaye CISSE - Seneweb.com | 12 novembre, 2023 à 21:11:28 | Lu 3540 Fois | 40 Commentaires

Single Post

Arrêté par la DIC : Le PDG du site Allô Sénégal présente ses excuses à Mame Mbaye Niang

Le président-directeur général du site Allo Sénégal, Maniane Lô, et cinq de ses employés en garde à vue à la Dic ont présenté leurs excuses au ministre Mame Mbaye Niang.



Ils ont avoué avoir commis une faute professionnelle, avant de solliciter la clémence du ministre du Tourisme, a appris Seneweb.



Sauf changement de programme, les six membres du site Allo Sénégal seront déférés au parquet ce lundi, d'après nos sources.



Pour avoir été cité dans une affaire de mœurs, Mame Mbaye Niang avait déposé une plainte par le biais de son avocat sur la table du procureur. Le parquet avait transmis le dossier au chef de la DIC pour enquête et arrestation de toute personne impliquée, selon une source de Seneweb.





À cet effet, les policiers ont interpellé hier samedi le personnel du site Allo Sénégal. Il s'agit du technicien Moussa Diop, du PDG Maniane Lô, du cameraman Daouda, du présentateur Pape Yally ainsi que des journalistes Ndèye Astou Ba et Lamine Dièye.





Allô Sénégal avait déclaré dans une émission que Mame Mbaye Niang est impliqué dans une affaire de mœurs.