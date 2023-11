Lutte (Lamb) : Tapha Tine s’en sort in extremis et bat Eumeu Sène - adakar.com

Lutte (Lamb) : Tapha Tine s'en sort in extremis et bat Eumeu Sène Publié le lundi 13 novembre 2023

Tapha Tine (écurie Baol) a battu ce dimanche à l’arène nationale Eumeu Sène de l’écurie Ty Shinger. Malgré une blessure à l’œil droit au début du combat, le géant du Baol est sorti vainqueur.



Après une minute de balancement de bras, Eumeu Sène démarre une bagarre qui a failli mettre Ko Tapha Tine. Ce dernier va chez Ardo (le soigneur) à cause d’une blessure après un coup reçu au visage.



Les deux lutteurs reviennent dans l’arène. Après de nouveaux balancements de bras, Eumeu déclenche à nouveau une bagarre avant de se saisir de la jambe de Tapha Tine, mais n’arrive pas à manœuvrer le géant du Baol. Ce dernier use de son poids pour contrer l’action d’Eumeu Sène et de pousser au sol.



Tapha Tine, qui est considéré comme l’un des plus grands cogneurs de l’arène, est sur une dynamique cinq victoires d'affilée. Ce succès face Eumeu Sène lui permet de prétendre au titre de Roi des arènes. Il totalise ainsi 16 victoires en 21 combats, contre 5 défaites.