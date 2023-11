Grève des collectivités territoriales: rencontre fructueuse entre l’Intersyndical et le Premier ministre - adakar.com

L'intersyndicale des collectivités territoriales a rencontré Monsieur Amadou BA. Premier Ministre du Gouvernement de la République, ce vendredi 10 novembre 2023 en présence de Monsieur le Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, de Monsieur le Ministre Secrétaire Général du gouvernement et de Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Finances.



Cette rencontre a été conclue par :

1. Prendre un acte règlementaire permettant aux percepteurs de procéder au paiement des augmentations ;

2. Prendre un acte réglementaire pour le gel des recrutements dans les collectivités ;

3. Circulaire du ministre instruisant les exécutifs locaux à la régularisation des dossiers en Instance.

Une commission technique a été mise en place. Elle est composée de ;

• Secrétariat général du gouvernement

• Ministère de la fonction publique

• Ministère des finances

• Ministère du travail

• Ministère des collectivités territoriales

• L'association des maires

• L’association des présidents de conseil départemental

• L'intersyndicale.



NB : le Directeur du Centre National de la Fonction Publique Locale et de la Formation est chargé de faire le procès-verbal de la rencontre.



Un délai de dix jours a été donné au comité technique pour finaliser les textes réglementaire afin d'aller dans le sens de la signature d'un protocole d'accord. Compte tenu de tout ce qui précède, ('intersyndicale se félicite de l'engagement du Premier Ministre pour le dénouement de la crise.



L'intersyndicale renouvelle un mot d'ordre de 48 heures les jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2023 sur l'étendue du pays.



Fait à Dakar ce vendredi 10 novembre 2023.



Pour l'intersyndicale