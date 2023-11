Synergie Républicaine confirme son soutien à Mahammed Boun Abadallah Dionne (déclaration) - adakar.com

Synergie Républicaine confirme son soutien à Mahammed Boun Abadallah Dionne (déclaration) Publié le dimanche 12 novembre 2023

© Autre presse par DR

Mahammed Boun Dionne

Synergie Républicaine en phase avec sa vision d’une politique fondée sur un Sénégal prospère et juste, gouverné par des hommes imbus de nos valeurs et pétris d’éthique, a porté son choix sur la candidature de Mahammed Boun Aballah Dione pour la présidentielle de février 2024.



Synergie Républicaine félicite le citoyen président pour sa mission accomplie avec loyauté et engagement au service du Sénégal au sein du ministère de l’Éducation nationale. Le parti réaffirme son soutien total et indéfectible au citoyen président Mohamed Moustapha Diagne qui est demeuré attaché à la ligne du parti qui place toujours les convictions au-dessus des intérêts particuliers. Synergie républicaine demeure convaincue que le Président Macky Sall nous a retirés une fonction et non notre pouvoir qui avait grandement contribué à l’installer à la tête du pays.



En effet, notre pouvoir c’est notre faculté à conserver intacts, notre droit de critique, notre devoir de proposition ainsi que notre capacité de décision en toutes circonstances. Synergie Républicaine reste souveraine, maitre de son destin et a fait le choix du renouvellement et de la progression incarnée par Mahammed B. Abdallah Dione.



Synergie Républicaine appelle toutes les forces citoyennes à s’associer pour barrer la route à la prédation foncière, financière et au bradage de nos ressources minières et énergétiques.



Synergie Républicaine exige du gouvernement des mesures immédiates pour arrêter les suicides collectifs de jeunes sénégalais constatés quotidiennement en mer et dans le désert au moment où le premier ministre est plus préoccupé par sa campagne électorale déguisée en tournée économique. Synergie républicaine a reçu un premier lot de 3216 parrainages venant des localités suivantes: Thiès, Tivaoune, Mbour, Mont-Rolland , Dakar, kaolack, Nioro, Diouloulou, Podor et foundiougne.







Fait à Thiès le samedi 11 novembre 2023

