Inter-Football: Décès du footballeur ghanéen Raphaël Dwamena lors d'un match en Albanie Publié le dimanche 12 novembre 2023

Football : Raphael Dwamena, international ghanéen, meurt au cours d`un match en albanais

Le monde du football est en deuil suite au décès tragique du talentueux joueur international ghanéen âgé de 28 ans, Raphaël Dwamena, samedi 11 Novembre 2023 au cours d’un match entre son club, le KS Egnatia Rrogozhinë, et le FK Partizani dans le championnat albanais, a-t-on appris ce dimanche 12 novembre 2023.



La carrière prometteuse de Dwamena a toujours été entachée par des problèmes de santé, en particulier un problème cardiaque. Malgré un début prometteur avec le FC Zürich en 2017, où il a remporté le titre de champion en deuxième division suisse avec 12 buts en 18 matchs, son transfert avorté vers la Premier League avec Brighton en raison de ses ennuis cardiaques a marqué un tournant.



Le footballeur a également évolué avec succès pour les clubs espagnols Levante et Saragosse, remportant la Coupe de Suisse avec le FC Zürich avant de subir une opération cardiaque en 2020 lors de sa saison avec Saragosse.



Malgré une saison exceptionnelle en 2021, marquée par 12 buts en autant de rencontres, Dwamena s’est effondré une première fois sur le terrain. La communauté footballistique, y compris les clubs européens de Zürich, Levante et Saragosse, exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du regretté joueur ghanéen.