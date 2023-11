La Transition gabonaise au menu de l’entretien entre Oligui Nguema et Macky Sall - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie La Transition gabonaise au menu de l’entretien entre Oligui Nguema et Macky Sall Publié le dimanche 12 novembre 2023 | agpgabon.ga

© Autre presse par DR

La Transition gabonaise au menu de l’entretien entre Oligui Nguema et Macky Sall

Le président de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu samedi 11 novembre 2023 à Riyad avec son homologue sénégalais Macky Sall, sur la Transition gabonaise, rapporte un communiqué de la présidence parvenu à l’AGP.



« Les deux personnalités ont évoqué la mise en place du CTRI et ses objectifs. Le président de la République a reçu de son homologue des orientations en vue de mener à bien la Transition entamée au Gabon depuis le 30 août dernier », indique le communiqué.



Au-delà de la Transition gabonaise, les deux chefs d’État ont également abordé les liens de coopération et d’amitié qui lient Libreville et Dakar. Des liens qu’ ils entendent hisser à un niveau supérieur.



L’actualité internationale et sous régionale a également été évoquée lors de leur tête-à-tête



L’entretien entre les personnalités a eu lieu après avoir pris part au sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s’est tenu le vendredi 10 novembre à Riyad. Il est le signe des relations excellentes et historiques entre le Gabon et le Sénégal, depuis plusieurs années.



SN/FSS