Sénégal: une nouvelle coalition de l'opposition voit le jour Publié le dimanche 12 novembre 2023 | RFI

Au Sénégal, à l’approche de l’élection présidentielle de février 2024, une nouvelle coalition d’opposition a vu le jour, hier, samedi 11 novembre. Le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (Fite), constitué de 35 membres, prône l’organisation d’une élection transparente, libre, et dénonce un recul démocratique sous la présidence de Macky Sall. Parmi ses membres, des figures de l’ancien Pastef d’Ousmane Sonko, et des personnalités politiques de premier plan comme Aminata Touré, l’ancienne Première ministre.