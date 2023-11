Aliou Cissé : « Le Sénégal doit se qualifier à la Coupe du monde 2026 » - adakar.com

News Sport Article Sport Aliou Cissé : « Le Sénégal doit se qualifier à la Coupe du monde 2026 » Publié le samedi 11 novembre 2023 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Après l’avoir réussi en 2018 et 2022, le sélectionneur veut conduire lesLions au prochain Mondial dont l’organisation a été attribuée au trio États-Unis, Canada et Mexique.



Ce n’est pas encore la Coupe d’Afrique des nations (Can) prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, mais le Sénégal disputera deux matchs officiels durant la fenêtre internationale de ce mois de novembre.



Le 18, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à la périphérie de Dakar, les champions d’Afrique en titre recevront, à 19 heures (Temps Universel), le Soudan du Sud dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Trois jours plus tard, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers iront à Lomé pour défier le Togo au stade de Kégué à 16 heures (Temps Universel). Pour ces deux rencontres du groupe B comprenant également la République Démocratique du Congo, la Mauritanie et le Soudan, Aliou Cissé a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs. Comparée à la précédente, seul le défenseur Mamadou Sané (Aris Limassol, Chypre) manque à l’appel.



Face à la presse spécialisée, le sélectionneur national s’est prononcé sur le fait que le match contre le Soudan du Sud se disputera sans public dans les gradins. Le Sénégal a été sanctionné d’un huis clos et d’une amende s’élevant à 170.000 euros par la Fédération internationale de football association (Fifa) en raison du « non-respect des règles de sécurité pour le maintien de l’ordre, des jets d’objets, de l’utilisation de lasers et de fumigènes dans les tribunes, ainsi qu’une banderole offensante» lors de la réception, le 29 mars 2022, de l’Égypte en barrages retour des qualifications du Mondial qatari.



« Ce huis clos est difficile. On n’arrive pas à le digérer. Je crois qu’en termes de fair-play, le Sénégal a toujours été un exemple. Durant la Coupe du monde 2018, nos supporters ont été distingués pour cela. À la Can 2019, malgré la défaite en finale contre l’Algérie (0-1), nous avons été l’équipe la plus fair-play du tournoi. Au Cameroun, lors de l’édition suivante, nos supporters ont aussi montré à quel point ils sont disciplinés. On ne peut être que tristes par rapport à cette décision. Nous avons besoin de notre 12e homme. Mais comme dit l’adage loin des yeux, près du cœur. On jouera pour nos supporters », a promis l’entraîneur en poste depuis mars 2015.



joueurs, évoluant à différents postes, qui sont capables de faire la différence. Nous ne sommes pas dépendants d’un avant-centre ».



Boulaye Dia, Habib Diallo et Nicolas Jackson, en concurrence pour la pointe de l’attaque sénégalaise, ne marchent pas actuellement sur l’eau. « Nous n’avons pas un buteur racé. Il faut remonter à longtemps pour voir un numéro 9 sénégalais signer plus de 20 réalisations dans un championnat européen en une saison. Sadio Mané l’a fait à Liverpool, mais il n’est pas un avant-centre. Je ne suis pas angoissé par leur manque d’efficacité. Il faut simplement continuer à travailler. Marquer des buts, c’est aussi une question de confiance », a conclu Aliou Cissé.



Liste des 26 Lions pour les matchs officiels contre le Soudan du Sud et le Togo :



Gardiens (3) : Édouard Mendy (Al-Ahli, Arabie saoudite), Sény Dieng (Middlesbrough, Angleterre) et Mory Diaw (Clermont, France).



Défenseurs (9) : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, Arabie saoudite), Abdou Diallo (Al-Arabi Doha, Qatar), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Angleterre), Fodé Ballo Touré (Fulham, Angleterre), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa, Israël), Ismail Jakobs (AS Monaco, France), Noah Fadiga (La Gantoise, Belgique), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (Troyes, France) et Formose Mendy (Lorient, France).



Milieux (8) : Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Angleterre), Nampalys Mendy (RC Lens, France), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Espagne), Pape Matar Sarr (Tottenham, Angleterre), Lamine Camara (FC Metz, France), Dion Lopy (Almeria, Espagne) et Krépin Diatta (AS Monaco, France).



Attaquants (6) : Sadio Mané (Al-Nassr, Arabie saoudite), Boulaye Dia (Salernitana, Italie), Ismaïla Sarr (Olympique de Marseille, France), Iliman Ndiaye (Olympique de Marseille, France), Habib Diallo (Al-Shabab Riyad, Arabie saoudite) et Nicolas Jackson (Chelsea, Angleterre).



