Football-académie: : Le FC Barcelone étend son réseau en Afrique avec un partenariat stratégique au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Football-académie: : Le FC Barcelone étend son réseau en Afrique avec un partenariat stratégique au Sénégal Publié le vendredi 10 novembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Lionel Messi quitte le Fc Barcelone

Tweet

Dans sa quête constante des talents de demain, le FC Barcelone renforce son engagement mondial en établissant un partenariat de cinq ans avec la "Be Sport Academy" basée à Dakar, au Sénégal, a-t-on appris ce vendredi 10 novembre 2023 de Pulse.sn.



Cette collaboration marque la dernière étape d'une stratégie visant à élargir la toile du club catalan à travers le monde, en particulier sur le continent africain.

Le football sénégalais, reconnu pour avoir produit certains des meilleurs joueurs actuels du football européen, comme Sadio Mané à Liverpool, attire l'attention du Barça. Le club espagnol a récemment intégré le talentueux défenseur central Mikayil Faye, âgé de 19 ans, dans son équipe B, suscitant l'intérêt de plusieurs écuries européennes.



Le partenariat avec la "Be Sport Academy" offre au FC Barcelone une présence accrue dans le vivier de talents africains, permettant aux recruteurs de bénéficier d'appuis solides sur le terrain. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du Barça pour repérer et développer les futures stars du football mondial, tout en contribuant à l'essor du football sénégalais et africain dans son ensemble.