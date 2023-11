Qualifications Coupe du monde 2026: Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Qualifications Coupe du monde 2026: Aliou Cissé publie une liste de 26 joueurs Publié le vendredi 10 novembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Tweet

Le sélectionneur national, Aliou Cissé a publié, ce vendredi 10 novembre 2023, une liste de 26 joueurs pour affronter le Soudan Sud et le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Les Lions de la Téranga vont recevoir le Soudan du Sud, le 18 novembre, au stade Me Abdoulaye Wade de Dakar avant de faire le déplacement le 21 novembre à Lomé pour affronter le Togo.



Voici la liste des 26 lions convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé



Gardiens:

Edouard Mendy

Seny Dieng

Mory Diaw



Défenseurs:

Kalidou Koulibaly ;

Abdou Diallo;

Moussa Niakhate;

Fode Ballo Toure;

Abdoulaye Seck;

Ismail Jakobs;

Noah Fadiga;

Abdoulaye N. Ndiaye;

Formose Mendy



Milieux:

Idrissa Gana Gueye;

Cheikhou Kouyaté;

Nampalys Mendy;

Pathé Ciss;

Pape Matar Sarr;

Lamine Camara;



Attaquants:

Sadio Mane;

Boulaye Dia;

Ismaila Sarr;

iliman Ndiaye;

Habib Diallo;

Nicolas Jackson

Dion Lopy

Krepin Diatta



Le Sénégal est logé dans le Groupe B avec la République Démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud.



Makhtar C.