Elim CDM 2026: Aliou Cissé dévoile la liste de 26 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Publié le vendredi 10 novembre 2023

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé jeudi la liste des 26 joueurs convoqués en vue des matchs cruciaux contre le Soudan du Sud et le Togo, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique.



Cissé a choisi de reconduire les mêmes joueurs qui avaient été convoqués le mois dernier pour le match amical contre le Cameroun. Parmi les noms familiers figurent des stars telles que Sadio Mané, Edouard Mendy, et Kalidou Koulibaly.



Les Lions, qui ont participé aux deux dernières Coupes du monde en Russie (2018) et au Qatar (2022), visent à se qualifier pour le Mondial 2026. Ils affronteront le Soudan du Sud le 18 novembre au Stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de se rendre à Lomé pour défier le Togo le 21 novembre.



La liste des joueurs convoqués comprend :



Gardiens :Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw



Défenseurs :Krépin Diatta, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Noah Fadiga, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo



Milieux de terrain : Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Dion Lopy



Attaquants : Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia



Le Sénégal, éliminé en huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022, aspire à une performance exceptionnelle lors de ces éliminatoires pour accéder à la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

