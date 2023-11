Émigration clandestine - Khalifa Ababacar Sall: “Entendons les jeunes, répondons à leurs appels“ - adakar.com

Le drame de l'émigration clandestine en cours au Sénégal interpelle les hommes politiques, notamment les candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Le leader du mouvement Taxawu Sénégal“, Khalifa Ababacar Sall a évoqué le sujet en pointant la responsabilité de l'État face au drame de la disparition de jeunes en mer.



"La recrudescence de l'émigration clandestine par voie maritime, ces dernières semaines, est source de profonde inquiétude. Il est essentiel de reconnaître notre responsabilité collective, celle de l'État en particulier. Il est difficile de trouver le qualificatif adéquat, pour exprimer ce que je ressens, face aux images qui montrent de jeunes Sénégalais qui empruntent des embarcations de fortune, bravant les fureurs océanes, dans l’espoir d'un meilleur avenir", a indiqué Khalifa Sall.



Pour freiner ces départs meurtriers de pirogues en mer, le candidat déclaré à l'élection présidentielle met sur la table des solutions qui, selon lui, pourraient retenir les jeunes et leur offrir un avenir enviable sur le territoire national.



"Il nous faut penser une société plus ouverte qui avantage l’accès aux emplois décents. Et les solutions existent. Le Sénégal regorge de potentialités. Le développement du secteur primaire, pris dans son ensemble (agriculture, pêche, mines…) peut constituer une réponse adéquate apportée au chômage des jeunes. Une agriculture étalée dans le temps et accompagnée d’une bonne commercialisation des produits permettra, assurément, d’atténuer l’exode. L’autre levier sur lequel nous devons agir est l’éducation. Nombre de diplômés du public et du privé peinent à trouver un simple stage dans les entreprises. Il faut procéder à des réformes hardies du secteur de l’éducation et de la formation technique et professionnelle", a proposé Khalifa Ababacar Sall.



Poursuivant sur sa lancée, l'ancien maire de Dakar relève également la nécessité d'œuvrer à la promotion d'un "environnement propice au développement d’activités liées aux Technologies de l’information et de la communication (TIC).“



Le plus urgent aujourd'hui, assure Khalifa Sall, c'est pour l'État d'entendre l'appel de la jeunesse et d'y apporter des réponses. " (...) car c’est à l’aune du profil de sa population que l’on mesure le dynamisme et les capacités d’un pays à affronter l’avenir."



Depuis plusieurs mois, les départs de migrants depuis les côtes sénégalaises se sont multipliés. Des embarcations et pirogues de migrants quittent presque quotidiennement les plages sénégalaises à destination de l'Europe. Selon les ONG, plus de 3000 jeunes sont arrivés sur les côtes espagnoles et italiennes depuis le début du mois de septembre.



Makhtar C.