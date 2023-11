«One Polar Summit»: les glaciers africains condamnés à disparaître par le réchauffement climatique - adakar.com

News Afrique Article Afrique «One Polar Summit»: les glaciers africains condamnés à disparaître par le réchauffement climatique Publié le vendredi 10 novembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Le One Polar Summit se tient jusqu’à vendredi à Paris. Pendant trois jours, experts scientifiques et responsables politiques sont réunis pour appeler à protéger les glaces et les pôles de la planète, particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Parmi les glaciers les plus vulnérables, on retrouve les glaciers africains.



On le sait peu, mais le continent africain possède encore une trentaine de glaciers en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Kenya et en Tanzanie, avec les glaciers du Kilimandjaro.



Ils font partie de la famille des glaciers tropicaux qui sont environ 3 000, en tout, sur la planète, dispatchés le long de l’Équateur. En Afrique, ils sont hérités de la dernière ère glaciaire qui a pris fin il y a plus de 11 500 ans.