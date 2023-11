Aïssata Tall Sall et les Procureurs : Les dessous d’une rencontre - adakar.com

Aïssata Tall Sall et les Procureurs : Les dessous d'une rencontre Publié le vendredi 10 novembre 2023

Dès le début, la nouvelle Garde des Sceaux a su captiver l’assistance en lançant avec humour : « Je suis Aïssata Tall Sall, Garde des Sceaux Ministre de la Justice ». Un clin d’œil qui a instantanément établi une connexion avec l’auditoire déjà familier avec cette figure



La Garde des Sceaux a initié une rencontre ce Jeudi 09 Novembre 2023 avec les procureurs généraux et les procureurs de la République, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour la justice sénégalaise. L’objectif de cette réunion était de tisser des liens officiels avec ces acteurs clés, tout en exposant sa vision de « revitaliser le système judiciaire sénégalais ».



Dans son discours, la Garde des Sceaux a exprimé son souhait de voir la justice sénégalaise évoluer vers un pilier respecté de la société. Elle aspire à façonner les lois sénégalaises de manière à ce « qu’elles soient non seulement respectées, mais qu’elles incarnent également le respect dû aux citoyens sénégalais ».



La première étape de cette vision consiste à relever le défi de redéfinir la justice sénégalaise. ATS est convaincue que la législation doit être « un reflet fidèle des valeurs et des besoins de la société, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen ». « Ce n’est pas seulement une question de légalité, mais aussi de justice sociale », indique-t-elle.



Lors de la rencontre avec les procureurs généraux et les procureurs de la République, Madame la Garde des Sceaux a souligné l’importance d’une collaboration « étroite entre le ministère de la Justice et les acteurs clés du système judiciaire ». Elle a mis l’accent sur la nécessité d’une coordination efficace pour assurer la mise en œuvre réussie des réformes législatives à venir.



Pour concrétiser cette vision, la Garde des Sceaux envisage une « révision en profondeur des lois existantes, les adaptant aux réalités actuelles du Sénégal ». Cette démarche vise à garantir une justice équitable, en accordant une attention particulière aux droits des citoyens sénégalais.



Les réactions des procureurs généraux et des procureurs de la République à cette proposition ambitieuse ont été variées, mais nombre d’entre eux reconnaissent la nécessité d’une réforme. Certains soulignent la complexité de la tâche, tandis que d’autres saluent l’engagement de la Garde des Sceaux envers la modernisation du système judiciaire.



Loin de se limiter à la légèreté, ATS a rapidement plongé dans les questions cruciales. Elle a exposé son souhait ardent de réviser les « longues détentions, soulignant l’importance de garantir un système judiciaire prompt et équitable ». La Garde des Sceaux a mis en avant l’impact positif que de telles réformes pourraient avoir sur la vie des individus concernés et sur l’image de la justice sénégalaise dans son ensemble.



Un moment fort de la réunion a été l’engagement massif des procureurs généraux et des procureurs de la République à soutenir la nouvelle Garde des Sceaux dans ses efforts de transformation. Tous ont assuré leur entière coopération pour assurer le bon fonctionnement de la justice sénégalaise. Cette unité de dessein entre les acteurs clés du système judiciaire présage un avenir prometteur pour les réformes à venir.



Aissata Tall Sall a également abordé les défis potentiels qui pourraient surgir au cours de ce processus de réforme. Elle a souligné la complexité inhérente à la révision des lois existantes tout en exprimant sa confiance dans la capacité collective à surmonter ces obstacles.