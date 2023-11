Sénégal: le retour des étudiants à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar de nouveau repoussé - adakar.com

Sénégal: le retour des étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de nouveau repoussé Publié le vendredi 10 novembre 2023 | RFI

L`Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Officiellement, les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour une reprise des cours en présentiel. C’est la conclusion d’un comité composé de consultants et d’anciens membres des forces de l’ordre et nommé par le recteur de l’université.



Parmi les problèmes identifiés : le manque de sanitaires et de lieux de restauration alors que le campus où logent les étudiants est encore fermé, car en rénovation. Mais, en sous texte aussi, la crainte de rassemblements politique comme cela a été le cas en juin dernier



« C’est un prétexte pour ne pas rouvrir », s’insurge un responsable étudiant qui dénonce la mise en péril de l’année universitaire de plus de 93 000 étudiants.