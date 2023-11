Coupe du monde U17: quatre prétendants africains face au favori Brésil - adakar.com

Coupe du monde U17: quatre prétendants africains face au favori Brésil Publié le vendredi 10 novembre 2023 | RFI

Victoire des Lionceaux du Sénégal à la CAN U17

Les Lionceaux de la Téranga ont remporté, vendredi 19 mai 2023, la finale de la CAN U17 en battant le Maroc 2-1. Tweet

Le Mondial de foot des moins de 17 ans débute ce vendredi 10 novembre en Indonésie, jusqu’au 2 décembre, jour de la finale. Quatre équipes (Sénégal, Maroc, Burkina, et Mali) représentent l’Afrique et chacune rêve de devenir le troisième pays africain à décrocher l’or après le Nigeria et le Ghana.



Dans l’histoire de la Coupe du monde U17, le Nigeria a une place à part. Celle de géant avec son record de 5 titres de champions du monde, devant les Brésiliens (4 titres). Mais cette fois, les Golden Eaglets ne sont pas conviés en Indonésie où se déroule la 19e édition du Mondial de la catégorie. Les Nigérians n’ont pu valider leur billet après avoir échoué à se qualifier lors de la CAN U17. En quarts de finale de la compétition disputée en mars dernier en Algérie, les Nigérians sont tombés face aux Burkinabè tout heureux de décrocher leur cinquième participation à la Coupe du monde.