Football: "Les U17 du Sénégal, prêts à briller à la Coupe du Monde en Indonésie"

Football: "Les U17 du Sénégal, prêts à briller à la Coupe du Monde en Indonésie" Publié le vendredi 10 novembre 2023

© Présidence par PMD

Réception des Lionceaux U17 au Palais de la République

Dakar, le 21 mai 2023 - Le président de la République, Macky Sall, a reçu, dimanche,les Lionceaux de la Téranga au Palais de la République après leur sacre continental en Algérie. Tweet

L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal est déterminée à réaliser de "bonnes choses" lors de la Coupe du Monde de la catégorie, prévue du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie, selon les propos de son entraîneur, Serigne Saliou Dia.



Les jeunes joueurs, après quelques semaines de préparation en Turquie, ont rejoint l'Indonésie dans un état d'esprit solidaire et soudé. Serigne Saliou Dia a souligné l'importance d'inculquer un esprit irréprochable à ses joueurs pour qu'ils puissent aborder la compétition sans complexe.



La préparation se déroule bien, selon le sélectionneur, qui a précisé que l'équipe se trouve dans la dernière phase avant le début de la compétition. Logés dans le groupe D, les U17 du Sénégal affronteront l'Argentine le 10 novembre, la Pologne le 16 novembre, et le Japon le 19 novembre.



La phase de préparation en Turquie a été fructueuse, avec deux victoires contre le Panama et l'Ouzbékistan, ainsi qu'un match nul contre la Russie. Les jeunes Lionceaux se sont également imposés 6-1 face à Persib de Bandung en Indonésie. Le coach sénégalais est optimiste quant à l'avenir, soulignant l'importance de l'amélioration continue des jeunes joueurs après chaque match et séance d'entraînement.