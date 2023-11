Sénégal : Mbaye Ndiaye nouveau directeur général des Douanes - adakar.com

Sénégal : Mbaye Ndiaye nouveau directeur général des Douanes Publié le jeudi 9 novembre 2023

Sénégal : Mbaye Ndiaye nouveau directeur général des Douanes

La Douane sénégalaise a un nouveau chef. Mbaye Ndiaye est nommé directeur général des gabelous, ce mercredi 8 novembre 2023 à l'issue du Conseil des ministres. Il remplace à ce poste le colonel Abdourahmane Dièye, resté au poste pendant plus de trois ans. Le nouveau DG connaît bien la maison puisqu'il était jusqu'ici Coordinateur général.



Auparavant Mbaye Ndiaye a été Directeur des opérations des Douanes, de mai 2019 à janvier 2023. De 2014 à 2023, il a été Conseiller technique au ministre de l'Économie et des Finances. Mbaye Ndiaye est diplômé de l'Économie nationale d'administration du Sénégal en 2001. Il est également titulaire d'un Master en politiques économiques à l'Université Pierre Mendès-France (Grenoble Il). Il a aussi obtenu son doctorat en Droit et Finances publiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.