Émigration clandestine: le chef de l’État demande au gouvernement de “neutraliser les départs à partir du territoire national“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Émigration clandestine: le chef de l’État demande au gouvernement de “neutraliser les départs à partir du territoire national“ Publié le jeudi 9 novembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Célébration de la 20e édition de la Journée des Forces armées

Dakar, le 7 novembre 2023 - Le chef de l`État a présidé, ce mardi, la Journée des Forces armées en présence des plus hautes autorités de l’Etat, des membres du Gouvernement et de la hiérarchie militaire. Tweet

Le président de la République a officiellement demandé au gouvernement et l'ensemble des parties concernées de tout mettre en œuvre pour freiner les départs de migrants depuis les côtes sénégalaises.



Dans un contexte marqué par une recrudescence depuis plusieurs mois de l'émigration clandestine avec des dizaines de bateaux clandestins qui quittent les eaux sénégalaises à destination de l'Europe, le président Macky Sall a abordé la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'émigration clandestine.



"Le Chef de l’Etat a évoqué la stratégie nationale de Prévention et de lutte contre l’émigration clandestine en demandant au Premier Ministre, en relation avec les Ministres directement concernés (Intérieur, Forces armées, Justice, Affaires étrangères et Sénégalais de l’Extérieur, Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, Pêche et Economie maritime...) et l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique, de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence, afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national", a indiqué le chef de l'État en Conseil des ministres.



Selon la Marine nationale sénégalaise, durant les deux dernières semaines, les opérations ont permis d'intercepter 26 pirogues et de secourir quelque 3838 migrants irréguliers, dont 224 femmes et 201 mineurs.



"Au total, 4471 migrants originaires principalement, du Sénégal, de la Gambie, de République de Guinée et du Mali ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama durant le mois d'octobre 2023", révélait la Marine nationale.



Makhtar C.