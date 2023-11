Drame de l’émigration irrégulière : ÇA PREND DES ELLES - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Drame de l’émigration irrégulière : ÇA PREND DES ELLES Publié le jeudi 9 novembre 2023 | Le Quotidien

© aDakar.com par DR

Interception de candidats à l`immigration clandestine aux larges de Saint-Louis

Saint-Louis, le 25 août 2023- Une centaine de candidats à l`immigration clandestine ont été interceptés par la Marine nationale sénégalaise aux larges des côtes saint-louisiennes. Tweet

C’est un drame sans fin, mais l’émigration irrégulière a fortement touché les femmes qui font partie des candidats au rêve espagnol. Elles partent avec leurs enfants qui comptent parmi les victimes du phénomène, qui ne s’estompe pas en dépit des mauvaises conditions météorologiques en haute mer.



Par Abdou Latif MANSARAY – La mer continue à tuer les candidats à l’émigration irrégulière. Lundi, vers 18h, une pirogue, qui a quitté les côtes de Bargny, a atterri au niveau de la plage de Gadaye. Avec plus de 300 jeunes à bord, une centaine a réussi à prendre la fuite. Le reste a été interpellé. Malheu­reusement, une femme et un jeune ont perdu la vie. Parmi les rescapés, il y a une dame en état de grossesse. Pour échapper à une éventuelle arrestation, elle s’était jetée à l’eau, mais a été repêchée de justesse par des personnes qui étaient sur la plage.



Lutte contre l’émigration : MACKY FAIT DES VAGUES

D’après les premières enquêtes, la pirogue avait quitté Bargny samedi dernier. Au cours de l’aventure, l’embarcation a été secouée par de fortes vagues vers Saint-Louis, fracassant une aile de la pirogue. La situation s’aggrave. Les mi­grants se retrouvent dans une situation de détresse. Armés de seaux et d’autres ustensiles, ils ont essayé d’évacuer l’eau qui menaçait de faire couler la pirogue. De 18h à 00h, la foule, les sapeurs-pompiers et la police étaient à la plage de Gadaye où ils étaient assistés, après avoir été escortés par la Marine nationale.



Il y a quelques jours, une pirogue avait chaviré au niveau de la plage de Hamo 4, avant d’être secourue. Malheu­reusement, l’équipage avait réussi à s’enfuir avant l’arrivée des flics. Il y avait à bord de l’embarcation quelque 170 migrants. Ils avaient quitté la zone sud et ont passé 3 jours en haute mer. Mais, le capitaine de la pirogue s’est perdu dans ce grand bleu.



Lire la chronique : Triste de les voir partir au Nicaragua !

Cette année, le départ vers les côtes espagnoles a connu une poussée exponentielle suivie de son lot de drames. Dans la nuit du lundi au mardi, une pirogue contenant 200 Sénégalais a été secourue à Nouadhibou où les autorités ont débuté le rapatriement de plusieurs centaines de migrants qui y ont été secourus. Sans oublier 13 personnes décédées dont des femmes et des enfants. Samedi, les autorités espagnoles ont signalé la mort de quatre migrants : deux cadavres ont été retrouvés à bord d’une embarcation et deux autres sont décédés à l’hôpital après leur arrivée aux Canaries.



Drame de l’émigration clandestine : Nouadhibou, cimetière à ciel ouvert

Il faut noter que depuis janvier, selon les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, plus de 31 mille candidats à l’émigration irrégulière ont débarqué au niveau des îles Canaries contre environ 15 mille pour l’ensemble de l’année 2022 sur tout le territoire espagnol. Rien que pour le mois d’octobre, ce sont 13 mille débarquements qui ont été recensés dans ces îles, note Infos migrants.